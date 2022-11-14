«روتاري»: نتبنى مشروعا لحماية أشجار المانجروف.. وقمة المناخ إثبات لقدرة مصر

قال الدكتور عماد عبد الوهاب، محافظ روتاري مصر، إن الروتاري يهتم بالمشاركة في النسخة الحالية من قمة المناخ، التي تعد أكبر نسخة تنظمها الأمم المتحدة، لافتا إلى أن استضافه قمة المناخ فخر لكل مصري، والأندية الروتارية تهتم بقضايا البيئة بمختلف أنواعها، من أجل الحفاظ على البيئة وتكاملها.

قمة المناخ أثبتت قدرة مصر التنظيمية

أوضح «عبد الوهاب» خلال استضافته على شاشة برنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ لفتت أنظار العالم لقدرة مصر على تنظيم واستضافة مؤتمر بهذا الحجم الدولي، لافتا إلى أن رئيس الروتاري الدولي أشاد بدور مصر واستضافتها للقمة، بالإضافة إلى عمل المنظمة على مشروع للحفاظ على أشجار المانجروف.

تمويل مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

أوضحت الدكتورة ميان رسلان، محافظ سابق بروتاري مصر، أن الأندية الروتارية تتبنى الاستدامة والخطط الخماسية، بالإضافة إلى الأهداف التنموية، التي يأتي على رأسها المناخ، مشيرة إلى أن الروتاري الدولي يخاطب جميع الأندية على مستوى العالم، لتبنى قضايا البيئة، من خلال تمويل مشروعات بيئية تساعد على مواجهة التغيرات المناخية.

تعاون حكومي مع روتاري من أجل البيئة

أشارت «ميان»، إلى أن رئيس منظمة الروتاري الدولي، شاركت في قمة المناخ، لبحث سبل التعاون مع مصر، وتنفيذ مشروعات بيئية جديدة، لافتة إلى أن محافظ جنوب سيناء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب ووزيرة الثقافة، قدموا دعما لمشروع الحفاظ على أشجار المانجروف الذي يتبناه الروتاري الدولي.