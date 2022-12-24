«جنوب سيناء» تراقب الأسعار بحملات مشتركة على الأسواق والمحال التجارية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، نفذوا حملات مشتركة لضبط الأسعار وتعليق السعر على السلع المعروضة.

حملات على المحلات للإعلان عن الأسعار

أضاف محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، أن رؤساء المدن شكلوا لجانا لمتابعة الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامتها وعدم استغلال المواطن خاصة أن بعض التجار رفعوا أسعار السلع التموينية دون مبرر.

رأس سدر

أكد سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، شن حملة من المديرية بالاشتراك مع الطب البيطري بالمرور على كافة مدن المحافظة للاطمئنان على تقديم خدمة جيدة للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقاد علي حمادة رئيس مدينة سدر، حملة زيارة المحلات والأسواق وكافة الأنشطة مع التنبيه بضرورة الإعلان عن الأسعار.