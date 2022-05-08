تموين جنوب سيناء: تحرير 38 محضرا في حملة مكبرة بعد إجازة عيد الفطر

قال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، وجَّه بضرورة استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومحاربة الغش بشتى أنواعه، مضيفا أن الحملات استهدفت المدن السياحية التي ارتفعت نسبة الإشغالات بها خلال إجازة عيد الفطر بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع أن مديرية التموين نظمت حملة مكبرة في مدينة شرم الشيخ بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وجرى المرور على عدد من المنشآت والمحال التجارية.

تحرير 38 محضرا

أكد وكيل وزارة التموين أن بناء على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ جرى القيام بحملة موسعة وجرى تحرير 38 محضرا متنوعا كالتالي:

１- محضران غش تجاري لانتهاء الصلاحية لعدد 193 زجاجة مياه غازية 2 لتر و1 لتر منتهية الصلاحية و123 عبوة، زيوت ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

２- 11 محضر عدم حمل شهادة صحية.

３- محضران بيع بزيادة عن السعر الرسمي.

４- 23 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتابع أنه جرى تحرير محاضر بالوقائع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

يذكر أن الحملة ضمت إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، بالإشراف المباشر وبالتنسيق مع العقيد عادل إمام، رئيس مباحث التموين، عبد الراضي محمود، مدير حماية المستهلك بالجنوب، رمضان الصباغ مدير مكتب تموين شرم الشيخ، على عبد الشافي رئيس الرقابة التموينية.

توريد 7 أطنان قمح

قال سامي عبد القادر إنه جرى توريد 7 أطنان من القمح إلى مطحن الطارق بطور سيناء ليصبح بذلك إجمالي الكمية التي جرى توريدها إلى المطحن 46 طنا، موضحا أن أنواع القمح بجنوب سيناء من أفضل الأنواع وأسعار الأردب يتراوح بين 825 و865 جنيها حسب درجة النقاوة.