«تموين جنوب سيناء»: ضخ كميات كبيرة من السلع قبل قمة المناخ.. والمخزون آمن

أعلن المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، عن توافر كل السلع التموينية داخل المجتمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل.

وقال عبد القادر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شدد علي ضرورة توفير كافة السلع التموينية التي يحتاجها المواطنون بالمجمعات الاستهلاكية، وتشمل الزيت، السكر، الشاي، الأرز، الدقيق، اللحوم بمختلف أنواعها.

المخزون الاستراتيجي

قال وكيل الوزارة، إنه يوجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وأن كل الجمعيات والمنافذ التابعة لشركة الجملة يتوافر بها السلع التموينية الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.

توفير مخزون يتعدى مليون لتر من المحروقات

أضاف أن المديرية تتابع محطات الوقود بصفة دورية لمتابعة الاستهلاك اليومي، والتنبيه على ضرورة توفير مخزون استراتيجي يتعدى مليون لتر من المحروقات سواء بنزين بمختلف أنواعه أو سولار، وجرى التأكيد على أصحاب المحطات توفير الاحتياجات خلال فترة انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ.

لحوم طازجة وأسماك ودواجن داخل المجتمعات الاستهلاكية

قال أحمد عيد، مدير فرع الجملة بجنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجه توفير كافة السلع والخدمات داخل فروع الشركة بجنوب سيناء خاصة أن المحافظة تستضيف مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، وجرى طرح لحوم حمراء وبيضاء بالمنافذ التابعة للشركة في مدن المحافظة.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتابع أن سعر كيلو اللحوم الطازجة وصل 115 جنيها، واللحم البرازيلي المجمد 79 جنيها، وكيلو وراك أمريكي 40 جنيها، وفراخ برازيلي 65 جنيها للكيلو، والماكريل الأصلي 62 جنيها، وماكريل شك 42، سمك المكرونة 45 جنيها، سمك فيليه 58 جنيها، والسكر 10.5 جنيه.

وقال إنه جرى ضخ كميات كبيرة من السلع الحرة بجميع المدن، ويوجد مخزون استراتيجي من اللحوم بمختلف أنواعها والدواجن يقدر بنحو 10 أطنان.