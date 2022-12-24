القبض على المتهمين بسرقة ماكينة شحن إلكتروني في حلوان

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من مالك مكتبة باكتشافه سرقة ماكينة شحن إلكتروني من داخل المكتبة ملكه والكائنة بمول تجارى بدائرة القسم، وتحويل مبلغ مالي منها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من عامل بذات المكتبة محل البلاغ، وآخر له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات من خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبطهـما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرّ الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمكتبة المشار إليها، وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل ماكينات الشحن الإلكتروني الخاصة بالمكتبة، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليهم عن طريق المغافلة، وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية، وعقب استيلائه على الماكينة استعان بالمتهم الثاني، وحول مبلغا ماليا على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأخير عن طريق محفظة إلكترونية، كما تخلص من ماكينة الشحن بإلقائها بأحد المصارف بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، كما تمّ بإرشاد المتهم الأول ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.