كواليس القبض على عصابة سرقة الهواتف المحمولة في القاهرة بأسلوب الخطف

ملامح يبدو عليها اللامبالاة ونبرة ثابتة، جلس المتهمان بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من شوارع القاهرة، أمام جهات التحقيق بمديرية أمن القاهرة، يُدليا باعترافاتهما حول ارتكابهما للواقعة التي لم تكن الأولى، بل سبقتها 5 جرائم أخرى، ومن ثم أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في أحد شوارع منطقة الشرابية وقف المتهمان على دراجتهما النارية يتربصان للضحايا، لممارسة نشاطهما غير المشروع بسرقة الهواتف المحمولة منهم بأسلوب «الخطف»، وبيعها بثمن بخس عن سعرها الحقيقي.

القبض على المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة

الواقعة الأخيرة كانت نهاية مسيرة لصان الهواتف المحمولة بالشرابية، بعد استخدام أسلوبهما المعتاد في السرقة «الخطف»، واستوليا على هاتف محمول من أحد الأشخاص وفرا هربا، لكن رجال الأمن كانت لهما بالمرصاد، إذ تم القبض عليهما وبحوزتهما 5 هواتف محمولة حال محاولتهما بيعها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «الخطف»، باستخدام دراجة نارية «مستأجرة»، وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما للواقعة والوقائع الأخرى.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

ومن جهته، قال المحامي محمد ثابت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أنَّ الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.