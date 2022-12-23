الداخلية: ضبط 13565 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2257 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13565 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 367 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 283 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص».

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.