نائب رئيس اتحاد الدواجن السابق يطالب بتمويل بنكي لاستيراد مستلزمات «الأعلاف»

أكد الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق، ضرورة وضع رقابة شديدة على شحنات أعلاف الدواجن، ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها جمركيًا؛لضمان وصولها لصغار المربين باعتبارهم يمثلون 70% من صناعة الدواجن في مصر، مشيرًا إلى أن أزمة أعلاف الدواجن سوف يتم حلها عاجلاً أم آجلاً.

وطالب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كبرى الشركات العاملة في صناعة الدواجن، بعقد اجتماع لوضع حلول حقيقية للأزمة.

توفير حصة دولارية

واقترح النائب السابق لاتحاد المنتجين؛ توفير حصة دولارية لاستيراد مستلزمات إنتاج أعلاف الدواجن من الذرة وفول الصويا؛ ثم توزيعها على صغار المربين وأصحاب مصانع الأعلاف؛ شريطة أن تكون حاصلة على رخصة نشاط من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وضع حلول لصناعة الدواجن

وتابع أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لا يمثل «الصناعة» بشكل تام ويتجاهل صغار المربيين الذين يمثلون 70% من الصناعة، لذا يجب أن يستوعب القائمين على الاتحاد ذلك، مناشداً السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة إعادة تشكيل اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن، ويشركوا فيها صغار المربين والخبراء وأساتذة الجامعات، وضم خبراء يمثلون المنتجين من كبار المنتجين والصغار وأساتذة من كليات الطب البيطري والإنتاج الداجني في كليات الزراعة، وتفعيل مخرجاتها بشكل جاد وسريع.

وشدد على ضرورة الاحتكام للمعادلة السعرية في تسعير الدواجن وبيض المائدة، بما يحقق هامش ربح للمربي ويساعده على الاستمرار في الإنتاج، مع تحديد سعر مناسب للمستهلك ليقبل على الشراء.