عاجل.. الحكومة توضح حقيقة نقص مخزون البن وأزمة أعلاف الدواجن

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.

ورد المجلس في تقريره على المزاعم والادعاءات بشأن الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمواد التموينية في مصر، والإشارة إلى نقص الأعلاف في صناعة الدواجن وارتفاع أسعارها، والادعاء بفشل مشروع البتلو، والتخوف من حدوث نقص شديد في مخزون البن في مصر، والزعم بنقص مخزون الشاي بالأسواق، والاشارة إلى ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر.

وقال المجلس في تقريره: «فيما يتعلق بالإشارة إلى نقص الأعلاف في صناعة الدواجن وارتفاع أسعارها، أزمة نقص الأعلاف في صناعة الدواجن هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على ثلث صادرات الحبوب في العالم وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما تعد أوكرانيا من بين أهم الدول التي تقوم مصر باستيراد الذرة منها».

وواصل: «تواصلت الحكومة مع البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإيجاد آلية عاجلة للتحرك السريع لاحتواء هذه الأزمة وفق الإمكانات المتاحة تم التنسيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف من أجل دعم صناعة الدواجن».

أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الدولة بدعم التوسع في الإنتاج الداجني بغرض إنتاج اللحوم والبيض لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، من خلال تخصيص 9 مناطق بأربع محافظات للاستثمار الداجني على مساحة ١٩ ألف فدان، بالإضافة إلى ۱۳ موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدولة على إقامة مشروعات الدواجن بهذه المناطق للتيسير على المستثمرين

وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم توفير تمويل في شكل قروض ميسرة بفائدة ٥% لدعم صغار المربين لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لتحسين العائد الاقتصادي، وزيادة إنتاج مزارعهم، ولتسهيل الإجراءات تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني لصغار المربين

كما تم دعم صناعة الدواجن بتخفيض أسعار الكهرباء ومساواة مشروعات الإنتاج الداجني المختلفة بأسعار الكهرباء بالنشاط الزراعي، فضلا عن حماية الصناعة المحلية.

وقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التيسيرات لإتمام التعاقد على توفير محصول الذرة الصفراء المنتجة محليا من خلال تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حيث تمت زراعة مساحات كبيرة من هذا المحصول لتوريدها لاتحاد منتجي الدواجن ومصانع الأعلاف، وغيرها الكثير من إجراءات دعم هذه الصناعة الحيوية أكد نائب محافظ البنك المركزي أنه تم الإفراج عن ۱۲۲ ألف طن فول صويا بقيمة إجمالية وصلت إلى ٨٥ مليون دولار، كما تم الإفراج عن شحنة الذرة الصفراء بقيمة ٤٠ مليون دولار منذ أول شهر أكتوبر ۲۰۲۲ وحتى ١٦ أكتوبر ۲۰۲۲

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الإفراج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية (أسبوع نهاية أكتوبر ٢٠٢٢ و أسبوعين من نوفمبر (۲۰۲۲ عن ٤۹۸ ألف طن منهم ٣٧٤ ألف طن ذرة ١٢٤ ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي نحو ۲۳۸ مليون دولار.

وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيًا حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيًا.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا مشيرا إلى توافر تقاوي تكفي لزراعة نحو ١٥٠ ألف فدان، وبالتالي يجب أن يتم تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته.

فيما يتعلق بالادعاء بفشل مشروع البتلو، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع القومي للبتلو من المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وأيضًا مشروع مليون رأس ماشية، ومشروع تحسين السلالات والمشروعات الخاصة بسلاسل القيمة مثل إنشاء مراكز تجميع الألبان والتوسع في تطوير مراكز التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي عن إنشاء المزارع السمكية مثل بركة غليون، ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببور سعيد .. ، فضلا .

ونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الادعاءات الخاصة بفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، موضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام ۲۰۱۷ وحتى يوليو ۲۰۲۲ بلغ ٤١ ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين ٤٦١ ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

ويسهم المشروع في تقديم قروض ميسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس المواشي والاستفادة منها ؛ لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلية التي سيتوافر فيها إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المواطن الذي ستطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، كما نجح المشروع في المحافظة على الثروة الحيوانية من الإهدار نتيجة قرار منع ذبح أي رأس ماشية يقل وزنها عن ٤٠٠ كيلو جرام على الأقل، بما يسهم في إنتاج من ٤ إلى ٥ أضعاف مقارنة بعدد الرؤوس خارج المشروع.

فيما يتعلق بالتخوف من حدوث نقص شديد في مخزون البن في مصر، تهدد أزمة المناخ جزءًا كبيرًا من محاصيل البن الآن بدول أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل وكولومبيا أكثر الدول في العالم المنتجة للبن؛ حيث تعاني الدول من نقص في الإنتاج في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار: بسبب سوء الأحوال الجوية وموجات الصقيع الاستثنائية في البرازيل، والتي تعد أكبر دولة موردة لحبوب البن في العالم.

مصر تستورد %۱۰۰% من استهلاكها للبن، وتعتمد مصر في واردات البن على دول (كولومبيا، وإندونيسيا ولبنان والهند وإثيوبيا، والبيرو، وجواتيمالا) بجانب البرازيل ٪۳ معدل ارتفاع استهلاك مصر من البن سنويًا وفقا لإحصاءات منظمة البن العالمية: حيث بلغ استهلاك مصر من البن خلال العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ نحو ٧٦٠٧ ألف طن، مقارنةً بنحو ٧٤٠٥ ألف طن.

زأكد رئيس شعبة البن بالغرف التجارية في ۸ نوفمبر ۲۰۲۲ على أن الموجود في المواني من بن سيغطي السوق المصرية، ولا داعي للقلق أو الخوف أو الشائعات التي تستهدف السوق المصرية.

وفيما يتعلق بالزعم بنقص مخزون الشاي بالأسواق، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية في ٢٦ سبتمبر ۲۰۲۲ أنه توجد وفرة ومخزون استراتيجي من الشاي يكفي لمدة عام كما أنه يوجد في مصر ما يزيد على ۱۰۰ نوع شاي.

وفيما يتعلق بالإشارة إلى ارتفاع أسعار الأرز والزيت والسكر، واقتصاديًا يعد أكثر الأسباب تأثيرًا في ارتفاع أسعار أي سلعة هو نقص المعروض مع زيادة الطلب، وهو ما يتنافى مع توفر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وذلك كما أوضحته وزارة التموين والتجارة الداخلية كما يلي:

وتحرص الحكومة على المتابعة المستمرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف أرصدة السلع الأساسية، وتأكيد ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية موضحة أن الاحتياطات من القمح تكفي لـ ٥ أشهر والسكر التمويني ٤٥ أشهر، علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ اعتبارا من يناير فبراير ،۲۰۲۳ والزيت ٤,٨ أشهر، والدواجن المجمدة ٤.٨ أشهر واللحوم الحية ۱۲۰٦ شهرًا، والمكرونة ٥.٨ أشهر والأرز ٥.٥ أشهر.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تتم متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي لزيادة معدل الإفراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج ضمانا للحفاظ على الأسعار..

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمنع احتكار السوق قرارا وزاريا بجريدة الوقائع المصرية العدد ٢٥٧ تابع (ب) بتاريخ ۱۹ نوفمبر ۲۰۲۲ بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية حيث ألزم حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين وتجار ومضارب وغيرها ببيانات الأرز المخزنة لديهم، كما شمل القرار الزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور والغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته، والإفصاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة.

و يحظر القرار الوزاري بمادته الثانية حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، كما شمل القرار منح الحائزين السلعة الأرز مهلة أسبوع من تاريخ إصدار هذا القرار للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية

نص القرار في مادته الخامسة على أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٤٨ عام ٢٠٢٢ التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.