ضبط «استروكس» بحوزة عاطل في المطرية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على عاطل، بتهمة مزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، وذلك بعد ورود معلومات أكدتها التحريات عن نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلوجرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.