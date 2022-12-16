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ضبط 32 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

كتب:

محمد بركات
12:06 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية الأمن.

قضايا الاتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

- ضبط 29 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 32 متهمًا، يمتلك 12 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 7129 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- ضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

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