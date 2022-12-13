جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول:

ففي أثناء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول إشتبه أحمد مهران مأمور اللجنة الجمركية في راكب أسباني الجنسية نظرا لارتباكه .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد شلبي مأمور الفحص أفاد بوجود كثافات لبذور متماثلة الحجم .

ضبط ثلاثة كيلو جرام من بذور نبات الماريجوانا

وبالعرض علي أحمد سليم مدير الادارة قام بتكليف أحمد أبو زيد بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ما يقارب ٣.٥ كجم (ثلاثة ونصف كيلو جرام من بذور نبات الماريجوانا المخدر و ٣ جرام من نبات الحشيش المخدر و ٨ عيدان من أعواد البخور المخلوطة بالمواد المخدرة مخبأة بطريقة إحترافية داخل طيات ملابسه .

الجمارك : إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ وتحريزاالمضبوطات

قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة العامة لجمارك الفروع بجنوب سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك و محمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك و سلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.