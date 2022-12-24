طبيب يحذر من علامة في العين قد تدل على الإصابة بالسرطان.. احذرها

قال الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون، إنّ سرطان المعدة في حالة خروجه خارج الأمعاء والوصول للأمعاء الدقيقة، تحدث لخبطة بمسار العصارات الصفراء المسؤولة عن الهضم، بالتالي عدم تصريف المادة وخروجها من الجسم، فتترسب بالدم وتظهر في بياض العين ويتحول إلى اللون الأصفر القاتم، وهي علامة من العلامات التي تشير إلى أن هذه المادة خاصة بمشكلة بالمعدة والأمعاء وقد تشير للإصابة بسرطان المعدة.

مشكلات العين

وأضاف أستاذ طب وجراحة العيون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، على شاشة «dmc» أن العين شباك على الجسم كله، خصوصًا مع وجود أمراض كثيرة تظهر بها وفي حال ظهور مشكلات بالعين، يتم توجيه المريض للجهة التي تعالج هذه المشكلة، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أوعية دموية حول حدقة العين، لك قد يدل على وجود مشكلة بالأوعية الدموية بالمخ، ويتم تحويل الشخص لطبيب المخ والأعصاب، إذا ظهرت نقاط بيضاء بكثافة، هذا يدل على ارتفاع مادة الكوليسترول بالدم.

جفاف العين مؤشر للإصابة بمشكلة بالعظام

وشرح أستاذ طب وجراحة العيون، أنه في حال وجود جفاف عالي بالعين والتهاب قزحي، يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بالعظام، خصوصًا التهابات المفاصل، وفي حال وجود شوائب عالقة بالجسم بشكل كبير جدًا ومعها تورم بالعصب البصري بالعين، يصاحبها الشعور بالدوار وعدم المقدرة على التحدث بالشكل المعتاد عليه، فالأمر في هذه الحالة يشير إلى ارتفاع في ضغط الدم وفي حاجة للذهاب إلى الطبيب.