استشاري بقصر العيني: مضاعفات «متلازمة ما بعد التعافي» قد تسبب سرطان المعدة

أكد الدكتور حسام غنيم، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني، وجود مضاعفات تحدث لمصابي فيروس كورونا بعد التعافي، لافتًا إلى أن هذه المضاعفات تسمى «متلازمة ما بعد التعافي» وتستمر مع المتعافي من 3- 6 شهور، ووتنوع بين ألم المعدة والإسهال أو القيء.

متلازمة ما بعد التعافي قد تسبب سرطان المعدة

وأشار «غنيم»، خلال فعاليات المؤتمر الثاني لعلاجات ارتجاع المريء والجرثومة الحلزونية، اليوم الثلاثاء، الى أن متعافي فيروس كورونا عليه المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص في حال ظهور هذه الأعراض؛ لأنها تتحول من عرض لمرض يجب علاجه حتى لا يتفاقم، ويسبب التهابات وتقرحات قد تُسبب سرطان المعدة فيما بعد.

وطالب أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس؛ وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

الأسباب الرئيسية لارتجاع المريء

وفي سياق متصل، كشف الدكتور سراج زكريا أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، وأمين عام الجمعية المصرية لدراسة المناظير وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، الأسباب الرئيسية لارتجاع المريء.

وقال «زكريا»، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر، إن السمنة المفرطة وضعف عضلة أسفل المريء وراء الإصابة بارتجاع المريء، ناصحا المواطنين بضرورة اتباع نظام غذائي جيد لمنع الإصابة بالحموضة وارتجاع المريء، محذرا من الأكل ليلاً قبل النوم مباشرة، وعدم شرب الكافيين والمشروبات الغذائية.

علاج «الكنترولوك» ساهم في تخفيف آلام مرضى ارتجاع المريء

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي، أن علاج «الكنترولوك» ساهم كثيرا في تخفيف الكثير من آلام مرضى ارتجاع المريء، مشيرا إلى دور الشركات الدوائية الوطنية في توفير كافة الأدوية لمرضى ارتجاع المريء ومنها «اسينو».

وأكد أن كافة الجهات الطبية في الفترة الأخيرة في القطاع الطبي لتقديم خدمة طبية ورعاية صحية ترتقي بصحة المواطن؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.