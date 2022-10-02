صحيفة بريطانية: «بوتين» يعاني من سرطان المعدة.. والكرملين ينفي

ذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، أنّ العديد من التقارير أشارت إلى أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعاني من وعكة صحية حادة، إذ أنّه يعاني من العديد من الأمراض، أبرزها سرطان المعدة.

الكرملين ينفي مرض بوتين

ووفقًا للصحفية، فإن الكرملين نفى هذه الأخبار، جازمًا بأنها مجرد إشاعات، وأنّ الرئيس يتمتع بصحة جيدة، وفي الوقت الذي نفى فيه الكرملين هذه الأخبار، نشرت قناة «جنرل إس في أر» مؤخرًا العديد من التقارير تفيد أنّ الرئيس الروسي اشتكى من آلام حادة في البطن قبل اجتماع هام بخصوص الحرب.

الرئيس الروسي يشتكي من آلام حادة بالمعدة

وأوضحت القناة أنّ الرئيس اشتكى من آلام حادة في تجويف البطن، وعند عقد الاجتماع أخذ يميل للأمام، في محاولة للحفاظ على وضعيته الطبيعية عند الجلوس.

ولفتت القناة إلى أنّ الحالة الصحية والحسدية والعقلية لبوتين تؤثر على قدرته في اتخاذ القرارات المهمة بشأن الحرب.

بوتين يعلن ضم أربع مناطق جديدة لروسيا

يذكر أنّ «بوتين» أعلن ضم أربع مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد إجراء استفتاء في هذه المناطق، وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الانضمام إلى روسيا.