وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان عددا من المشروعات الخدمية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتفقد عدة مشروعات خدمية وافتتاح أخرى، إضافة لتوزيع أجهزة عرائس لـ27 عروسا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات خدمية في كفر الشيخ

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، إن وزير التنمية المحلية سيتفقد الإدارة العامة للتنمية والتخطيط العمراني بالمحافظة، ومركز الجيو مكانية، ومركز استدامة، ومركز الأورام، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 95%، ويتبقى توريد الأجهزة الطبية.

كما تفقد وزير التنمية مشروع تبطين الترع، بينها ترعة الشكرية بمحور صبري القاضي، وكذلك 109 عمارات ضمن مشروع تطوير عواصم المدن، وكل عمارة مكونة من 11 طابقا، بإجمالي 10464وحدة سكنية تستهدف 55 ألف نسمة.

مسار العائلة المقدسة

كما يتفقد وزير التنمية المحلية أيضا أعمال كوبري سخا العلوي مع ازدواج محور صبري القاضي امتداد الطريق الدائري الغربي لربط شرق المدينة وبغربها، ومركز التنمية الشبابية، وموقع المنطقة اللوجستية على مساحة 12 فدانا، وكذلك الطريق المستحدث من سخا مارا بمسار العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولي، لربط شرق المدينة بغربها، ولخدمة التجمعات السكنية الجديدة، وشملت الجولة تفقد موقع الـ 33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ.

كما يتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الإقليم، محور أبو عمر وكفر عسكر والمحلة ورافد بلطيم والطريق الدائري الشرقي، وكوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف، كما يتفقد أعمال الرصف بمحور الـ 47.

وسيفتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ميدان الإنشاء والتعمير ضمن 4 ميادين جديدة تم إنشاؤها، ويفتتح هايبر ماركت المنطقة الشمالية العسكرية للمواد الغذائية.

توزيع الأجهزة الكهربائية

كما سيقوم بتوزيع 70 من الأجهزة الكهربائية، و10 غرف نوم وأثاث خشبي وجوائز نقدية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتشمل 17 غرفة نوم كاملة و10 دواليب و10بطانيات و18 دفاية.