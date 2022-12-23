محافظ كفر الشيخ: ضبط 110 أطنان أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، جولات رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وحملات مديرية التموين، المستمرة على مدار اليوم لمراقبة ومتابعة الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذا للتكليفات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك.

وحذر اللواء جمال نور الدين، المتلاعبين بقوائم الأسعار، ووعدهم باتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك بالتوازي مع فتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين.

حملات رقابية لضبط حركة السوق

كما تمكنت حملات مديرية التموين، في محافظة كفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، ومجالس المدن من 110 طن أرز شعير بعدد من المخازن، حجبوهم أصحابها عن التداول، لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9800 كجم بمخزن بدسوق، حجبها تاجران عن التداول، تحرر المحضر رقم 20402 جنح مركز دسوق 2022، كما تمكنت الحملات من ضبط 16800 كجم أرز شعير بحوزة «م.س.ب»، صاحب مخزن بدسوق غير مرخص، تحرر المحضر رقم 20403.

ضبط كميات من الأرز الشعير

كما تمكنت الحملات الرقابية من ضبط 70 طن بمخزن غير مرخص بالحامول، تحرر المحضر 19829، وتم ضبط 21 طن أرز شعير بمخزن غير مرخض، تحرر المحضر 19828، كما تم ضبط مخزن به 3750 كيلو أرز شعير، وتحرر المحضر رقم 19831، كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها بإجمالي وزن 3 طن وتحرر المحضر رقم 19831 جنح الحامول.