وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرًا عن جهود 15 محافظة لدعم ذوي الهمم

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لتمكين ذوي القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم في 15 محافظة «القاهرة والغربية وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والدقهلية والأقصر والسويس وبنى سويف وبورسعيد والوادي الجديد والإسكندرية والشرقية ومطروح والفيوم»، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، وإشراكهم في الفعاليات التي يتم تنفيذها في جميع المناسبات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الاهتمام بذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، هو أحد الملفات الهامة التي تهتم بها الوزارة، خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة أوجه الدعم لهذه الفئة المهمة، مشيراً إلى حرص الوزارة والمحافظات على توفير سبل الدعم اللازمة لهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع، خاصة مع زيادة الإدراك والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوعية بحقوقهم وأهمية دعم أسرهم، وشدد اللواء آمنة على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية للعمل على دعم الخدمات التي يحتاجونها، وتقديم كافة التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم.

وأعلن وزير التنمية المحلية، دعمه الكامل لتمكين ذوي الهمم والقدرات الخاصة في كافة القطاعات، مع توجيه اهتمام خاص للمرأة ذات الاعاقة، ونستهدف اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ محافظات صديقة للمرأة ذات الاعاقة، لدعم وتمكين السيدات من ذوي الهمم بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودمجهن في المجتمع، وزيادة الوعي بقضاياهن الخاصة، ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل تمكينهن في المجتمع.

وأكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات بكافة أجهزتها التنفيذية، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والجهات المعنية، لتقديم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوي القدرات الخاصة، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كافة القطاعات، باعتبارهم طاقة أمل ونور للجميع، ومصدراً للقوة والعزيمة ومواصلة العطاء وبذل كل الجهد لتنمية وطننا الغالي مصر، والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات موجهًا الشكر والتقدير لكل أم مصرية كافحت وسهرت الليالي من أجل تربية أبنائنا من ذوي الهمم.

شباك لذوي الاحتياجات

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير الى قيام المحافظات المشار إليها، بتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز الخدمات التكنولوجية، لإنهاء الخدمات لهم بسهولة ويسر، وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والاشتراك في المسابقات الرياضية والفنية، وتوفير فرص عمل سواء من خلال استيفاء نسبة ال 5% التي حددها القانون، أو بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتنظيم رحلات لهم من خلال مبادرة «اعرف بلدك».

بطاقة خدمات متكاملة

كما أشار التقرير إلى إصدار محافظة الغربية 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة وجاري إصدار 18,2 ألف بطاقة، والقاهرة 12,6 ألف بطاقة، كما أصدرت محافظة المنيا 5203 بطاقات، والوادي الجديد 2800 بطاقة، والشرقية 29 ألف بطاقة، ومطروح 721 بطاقة خدمات.

وأبرز التقرير جهود محافظة بورسعيد لتوفير دليل خدمات بطريقة برايل بالمراكز التكنولوجية، وتمكين ذوي الهمم من تولي الوظائف القيادية والإشرافية، وإجراء استبيانات دورية لقياس رضا ذوي الهمم عن برامج بناء القدرات، والحجز الإلكتروني للحصول على بطاقة الخدمات، وإنشاء نادي الحرية لذوي الهمم.

كما أوضح التقرير، قيام محافظة أسيوط بتنفيذ رامبات في 35 مجمعا للخدمات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأماكن تقديم الخدمات، وقامت محافظة المنيا بإنشاء 6 رامبات وتوفير كراسي متحركة في محطات السكة الحديد، إضافة إلى 20 رامب في عدة مناطق، و قامت محافظة القاهرة بإنشاء حضانات لذوي الهمم و دار للمكفوفين لكبار السن مجانا بحي الشرابية، كما تم إنشاء 20 مكتب تأهيل لتقديم الخدمات، فيما قامت محافظة الوادي الجديد بإنشاء مركز متخصص تكلف 45 مليون جنيه لتأهيل ذوى الهمم وتفعيل طاقاتهم و سرعة دمجهم في المجتمع، وخصصت محافظة الإسكندرية شاطئ خاص لذوى الاحتياجات الخاصة .

وتابع التقرير، جهود محافظة الشرقية بتنفيذ برنامج للكشف المبكر لكل أنواع الإعاقة، وإنشاء 15 دور رعاية وإيواء وحضانات، و14 مدرسة لذوي الاحتياجات إضافة إلى 9 فصول للدمج ملحقة ببعض المدارس، وتحقيق الدمج التعليمي لـ 10 آلاف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، فيما قامت محافظة بني سويف بعقد ملتقى للحقوق الاقتصادية للأشخاص من ذوي الهمم في شهر أغسطس الماضي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات لتمكين ذوى الهمم ودعمهم، بينها إنشاء وحدات لدعم ذوى الهمم بجميع المحافظات، لتفعيل المتابعة والتواصل المستمر والمباشر معهم، واستقبالهم لحل شكواهم، والاستجابة العاجلة لجميع طلباتهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات بالمحافظات، وقامت الوزارة بالإشراف على تنفيذ رامبات وإتاحات في بعض الأحياء مثل الزمالك والمعادي بمحافظة القاهرة، و ذلك من خلال توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وشركة بيبسي كولا مصر، مؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان ، لتنفيذ 65 رامب لذوي الهمم بالشوارع التي تم تحديدها

ووجه الوزير المحافظين بعقد لقاءات دورية مع ذوي الهمم وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والمضي قدماً في تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والأماكن الخدمية العامة ودور العبادة لتسهيل تحركاتهم، ودعمهم في مجالات التعليم، والصحة، والتوظيف، والسكن، والخدمات التثقيفية، ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول عل كافة حقوقهم.

فرص عمل لنسبة 5%

وشدد اللواء آمنة على تشجيع و تكريم المتميزين من ذوي الهمم، و توفير فرص عمل في الوظائف الخاصة بنسبة ال 5% التي حددها القانون، وإعداد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتدريبهم على الحرف اليدوية والحرفية المناسبة لظروفهم ، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل من خلال «مشروعك وصندوق التنمية المحلية»، والاستفادة من المميزات المقدمة لهم، وبينها تخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% للمشروعات المنفذة من صندوق التنمية المحلية، والاستفادة من مميزات منصة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية المميزة طوال العام، وأيضا في المعارض الداخلية والخارجية، و تذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي، فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التي تستهدف تدريب وتشغيل ذوي الهمم من أجل صقل مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل في مختلف قطاعات التشغيل ، لفتح آفاق المستقبل لهم .

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصري لذوي الاعاقة على المحافظات للاسترشاد به اثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات مشددا على تعميم المبادرة في باقي شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة اشكال المساعدة والدعم في الطريق دون إشعار ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الاشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادي الخاص للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.