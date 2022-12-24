استشاري يوضح أعراض نقص فيتامين «د».. تزيد مع دخول الشتاء

يسبب نقص فيتامين «د» في عدد من المشكلات الصحية للإنسان، ولتعويض هذا النقص، هناك إرشادات طبية عدة يجب اتباعها، أهمها التعرض لأشعة الشمس وتناول الوجبات الغذائية المتكاملة، وقال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي، إن عدد من المواطنين يعانون من نقص فيتامين «د»، خاصة مع دخول فصل الشتاء، نتيجة عدم التعرض الدائم للشمس.

أعراض نقص فيتامين «د»

وأضاف استشاري الطب الوقائي، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن أعراض نقص الفيتامين تظهر بصداع دائم وهمدان بالجسم وأعراض اكتئاب وأرق، وتزيد مع دخول فصل الشتاء نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس بكثر.

تناول الوجبات الغذائية الصحية المتكاملة

وأشار استشاري الطب الوقائي، إلى أنه للوقاية من نقص فيتامين «د» يجب التعرض للشمس، وتناول الوجبات الغذائية الصحية المتكاملة، إذ إن زيادة الفيتامين تعمل على تنظيم مستويات الكالسيوم في الجسم لتقوية العظام باستمرار، والحفاظ عليها من هشاشة العظام مع كِبر السن.