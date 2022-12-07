أبرزها «الحساسية ونقص فيتامين د».. استشاري مناعة: 17 سببا لسيلان الأنف

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة والحساسية وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ هناك 17 سببًا لسيلان الأنف، أبرزها الحساسية ونزلات البرد والتوتر النفسي والتدخين ونقص فيتاميني سي و د، مشيرًا إلى أنّ العالم الآن به أكثر من 200 نوع من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد، ويستلزم علاجها الراحة التامة، والتخلص من المناديل بصورة آمنة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بإستمرار.

300 حالة إصابة بأوميكرون كل دقيقة عالميا

وأضاف «بدران» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنّ الإصابة بكوفيد 19 خلال الأسبوع الماضي، بلغت 300 حالة كل دقيقة على مستوى العالم، إذ أنّ المتحور أوميكرون الأكثر إصابة على مستوى العالم كونه يتضمن أكثر من 500 متحور فرعي، وهو ما يؤكد على ضرورة نشر الثقافة الصحية للوقاية من الفيروسات عالميًا.

سيلان الأنف أبرز أعراض الإصابة بالأوميكرون

وأوضح عضو الجمعية العامة للحساسية والمناعة، أنّ سيلان الأنف أصبح من أبرز أعراض الإصابة بالأوميكرون، التي تصيب حوالي 83% من المصابين، مؤكدًا أنّ الإصابة به أصبحت لا تتطلب الرعاية الصحية بالمستشفيات والعناية المركزة والأوكسجين، نتيجة زيادة الوعي عند الأفراد بالالتزام بالراحة والأكل الصحي وتناول العقاقير المناسبة.