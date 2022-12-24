«تصويرك عليا».. مبادرة «معتصم» لتوثيق الأفراح مجانا لغير القادرين

رغم سنه الصغيرة كونه يبلغ من العمر 13 عامًا، إلا أن «معتصم» لم يكن يشغل تفكيره سوى كيفية إسعاد الآخرين، إذ لاحظ أن الكثير من الشباب المقبلين على الزواج تواجههم مشكلات عديدة سواء من مهر أو شبكة أو قاعة الزفاف، وأيضًا تكلفة توثيق ليلة العمر، ليقرر إطلاق مبادرة «تصويرك عليا» مستغلًا في ذلك هوايته وحبه للكاميرا، ولا يرغب سوى في رسم البهجة على وشوش الناس.

يحكي معتصم حسين عبد الراضي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، وابن محافظة الأقصر، أنه يعشق التصوير وتوثيق المناسبات المختلفة لعائلته، واشترى كاميرا حديثة لتكون بداية رحلته للاحتراف: «اتعلمت التصوير من على يوتيوب من سنتين، وكنت بتفرج على فيديوهات كتير وأحاول أركز في الفنيات علشان الحاجة تطلع مظبوطة».

وعن فكرة مبادرة «تصويرك عليا»، روى ابن محافظة الأقصر، أنه قرر استغلال حبه للتصوير للتخفيف عن الشباب المقبلين عن الزواج وغير القادرين ماديًا على تحمل تكاليف توثيق ليلة العمر: «لاحظت أن في ناس كتير بيطلبوا مبالغ كتيرة علشان يصورا العرسان، فقررت إني أعمل مبادرة مجانا وأساهم إن الشباب يفرحوا»، بحسب حديثه لـ«الوطن».

موهبة «معتصم» لإسعاد أهل محافظته

«أهم حاجة عندي أشوف الناس مبسوطة».. شعارً رفعه الطالب بين أهل بلده، وأصبح يصور الأفراح مجانًا لينشر فكرة المساهمة بين محترفي ذلك المجال، ويتمنى أن تنتشر المبادرة في جميع المحافظات: «في ناس معندهاش إمكانية تدفع مبلغ كبير ليوم واحد بس، وأنا هدفي إني أرسم السعادة على وشوش غيري، ومش عايز غير دعوة حلوة».

«معتصم»: نفسي أكون مهندس

«والدتي ووالدتي ليهم فضل كبير عليا، وووقفوا جنبي ودعموني في مبادرتي».. على الرم من أن دراسته تحتاج إلى وقت وتركيز، إلا أن حماس وتشجيع والديه، أعطاه الحافز للاستمرار في الأمر، ويحلم بان يكون مهندسًا أو مبرمجًا مشهورًا إلى جانب انتشار مبادرته بين الناس: «بحس بسعادة كبيرة وأنا شايف ابتسامة العروسة على شاشة الكاميرا».