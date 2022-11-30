مصور بـ«رويترز»: قطر لديها مئات المصورين وأبحث عن اللقطة المختلفة

قال عمرو عبدالله، مدير التصوير الصحفي بوكالة «رويترز»، بالقاهرة، إنّه يحرص على التقاط صور بزوايا جديدة وأفكار مختلفة، في كل حدث يحضره: «حضرت تدريب منتخب الأرجنتين وكان ميسي هو محور التدريب، واكتشفت بعض الوشوم، وكان هناك بانر لبعض الأرجنتينية عن ميسي ورونالدو، فحاولت التقاط صور جديدة، وعموما فأنا أحاول النظر في كل أرجاء الملعب لتوضيح كل أوجه الاختلاف الملعب وإبرازه للناس».

«عبدالله»: يجب التقاط صور لم يتعود عليها الناس

وأضاف مدير التصوير الصحفي بوكالة «رويترز» بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «قبل هذا النوع من البطولات العالمية أحرص على تحديد ما سألتقطه من صور وذلك من خلال تحديد الأساسيات التي يحتاجها الناس، وفي نفس الوقت يجب أن ألتقط صورا لم يتعودها الناس من خلف الكواليس».

أحاول التقاط صور مختلفة عن الزملاء المصورين

وتابع مدير التصوير الصحفي بوكالة «رويترز» بالقاهرة: «من خلال إمكانيات الكاميرا والتكنولوجيا وجماليات الإضاءات والصورة، فأنا أحاول التقاط صور مختلفة عن الزملاء المصورين، وبخاصة أن قطر تشهد تواجد مئات المصورين على أراضيها، وفي وكالة «رويترز» فإنه يتم الدفع بـ4 إلى 5 مصورين في المباراة، بالإضافة إلى كاميرا علوية».

وأكد مدير التصوير الصحفي بوكالة «رويترز» بالقاهرة: «قبل تغطية أي مباراة، يجب أن نكون دارسين للفريقين لمعرفة التفاصيل، مثل ردود أفعال اللاعبين بعد تسجيل الهدف، وبالتالي يجب أن أجيد التحضير للمباراة جيدا وتوقع بعض الأحداث لالتقاط الصور المناسبة».