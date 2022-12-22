«يوسف».. أول مصري يفوز بجائزة أفضل مصور هاوٍ في العالم: السر في التنقل

تنقله بين المحافظات المختلفة، جعله يكتسب خبرة كثيرة في التصوير، لتبدأ رحلته مع المسابقات المحلية والعالمية، ليتوج أخيرا بلقب أفضل مصور شاب من بين الهواة في العالم، لعام 2022، بمجلة «أمتشور فوتوجرافر» البريطانية العريقة ويحصد الجائزة الأولى، هو المصري «يوسف ناصر»، ابن محافظة القاهرة.

وجاء فوز «يوسف»، 19 عامًا، بعد منافسة كبيرة شارك فيها 1000 مصور هاوٍ من مختلف بلدان العالم، ليصبح يوسف أول مصري وعربي وأفريقي يحصد اللقب.

التصوير من خلال التنقل بين المحافظات

وقال يوسف ناصر المصور الفوتو غرافي الحاصل على لقب أفضل مصور شاب في العالم عن عام 2022، إنه فاز بالمركز الأول في المسابقة بفارق 155 نقطة عن المتسابق الحاصل على المركز الثاني، لافتًا إلى أنه أكتسب الخبرة من خلال التنقل المستمر بين المحافظات، إذ تكونت لديه الخبرة في اكتشاف الأماكن التي يمكن التصوير فيها، فالتصوير يعتمد بصورة كبيرة على الخبرة: «السر كان في التنقل، والعين اللي بتلقط».

طرق التحكيم في مسابقات التصوير

وأضاف ناصر في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية «إكسترا نيوز»، تنقله بين المحافظات أكسبه الخبرة لفهم أساسيات الصورة الفوتوغرافية، وهو ما سهل فكرة اشتراكه في المسابقات الفوتوغرافية، لافتًا إلى حرصه على معرفة طريقة التحكيم والتعرف على النقاط التي يهتم بها الحكام والتي تتغير كل فترة.