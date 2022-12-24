رجل يقتل نجله ويهرب في القليوبية.. وجهود مكثفة لكشف غموض الواقعة

تكثف أجهزة أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض ذبح أب لنجله البالغ من العمر 20 عاما بقرية «ميت حلفا» في قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وتكثيف الجهود لضبط الجاني ومعرفة سبب الحادث والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بعد نقل الجثة إلى المشرحة.

بلاغ بمقتل شاب علي يد والده

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا بقرية ميت حلفا قليوب بالعثور على جثة شاب 20 عاما في منزله بمنطقة القصاص بميت حلفا مركز قليوب.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبسؤال عدد من شهود العيان أوضحوا أن الأب ذبح نجله وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف الملابسات وضبط المتهم، وجارِ تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة حيث وقعت الجريمة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وأوضح أحمد داوود المحامي لـ«الوطن»، أن الواقعة تندرج تحت جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتصل العقوبة فيها للإعدام وتخفف للسجن في حالات معينة نص عليها القانون.,