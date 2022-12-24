إشادات بانفراد قناة القاهرة الإخبارية والتغطية الاستثنائية لأحداث باريس

أشاد عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بتغطية فضائية القاهرة الإخبارية الحية على المظاهرات والاشتباكات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب أحد الحسابات على يحمل اسم «رجال الظل»: «شغل عالمي وهايل وعظيم من القاهرة الاخبارية، اللي في وقت قياسي بقت بتنافس أكبر القنوات اللي بقالها عشرات السنين، برافو وخطوة جديدة ومهمة، بتقول إن الرهان على القناة دي كل مرة بيصيب».

وعلق حساب آخر يدعي «EslAm OthmAn»: «حقيقي برافو قناة "القاهره الاخباريه" تغطية حية وممتازة وسريعة جدا لكل الأخبار على مستوى عواصم العالم، وتغطية متميزة للأحداث الآن في فرنسا، متابع جيد لجميع القنوات الإخبارية الكبرى، وحقيقي المستوى المتميز دا مكناش نحلم بيه كمصريين، استمروا، وبرافو برافو».

وكتب حساب باسم «تهاني طلبة»: «فعلا القاهرة الإخبارية مغطية الأحداث في فرنسا، يا ريت عايزين تغطية الأحداث في انجلترا، وليه الجيش نزل».