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ضبط 18 طن أرز في 3 مخازن بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

كتب:

حسن صالح
05:35 م | السبت 24 ديسمبر 2022
جولة محافظ القليوبية اليوم

جولة محافظ القليوبية اليوم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمتابعة الأسواق والتأكُد من الالتزام بالأسعار والإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والقضاء علي احتكار السلع، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة اليومية للأسواق التُجارية وتطبيق قرار الإعلان عن جميع السلع بشكل واضح للمواطنين، وضمن جهود المحافظة في الاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار داخل مراكز ومُدن وأحياء وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

وشملت جولة محافظة القليوبية أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، والمرور علي معرض كلنا واحد بالمؤسسة والاطمئنان علي توافر السلع والالتزام بالأسعار، ووجّه الهجان بضرورة تنشيط باقي أروقة المعرض وضخ كافة المنتجات التي تُلبي احتياج المواطنين، وتم ضبط 18طن أرز في عدد 3 مخازن لإنتاج الحبوب لأحد التجار بشارع بهتيم إسكو نطاق حي شرق شبرا الخيمة.

وأصدر المحافظ تعليمات برصد جميع الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتم المرور علي عدد من المولات والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، وتم التأكُد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على جميع السلع والمواد الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة.

وفي هذا الصدد، أعلنت محافظة القليوبية تخصيص خطوط لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع الغذائية، من خلال الأرقام.

0133212447/ 0133212466 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624

 

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