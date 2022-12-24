محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: السلطات الفرنسية تحاول استيعاب الغضب في شوارع باريس

قال الدكتور أليان سركيس، الكاتب والمحلل السياسي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استنكر بشدة الهجوم المشين الذي استهدف الأكراد في فرنسا، ونتج عنه مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة

وأضاف «سركيس»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية على حد سواء، لا يفهمون حدوث هذا الهجوم في هذا التوقيت بالذات، خاصة وهم على مشارف أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة.

الجالية الكردية

وتابع المحلل السياسي، أن السلطات الفرنسية تحاول أن تستوعب حجم هذا الغضب، وأن تتعاطف أيضًا مع الجالية الكردية، خاصة بعد الأحداث المتتالية، إذ وقع حادث شبيه في عام 2017، ثم في عام 2021، قبل أن تتكرر مؤخرا.

واستكمل حديثه، أن الشخص المدان في الواقعة الأخيرة، هو نفسه المدان في واقعة شبيهة سابقًا، ليخرج من السجن ليعيد فعلته مجددا، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تحاول استيعاب غضب الناس وفي الوقت ذاته تحاول فهم دافع هذا الرجل فيما فعله يوم أمس.

وواصل، أن الشعب الفرنسي يقول إن اللاجئين والمغتربين «يقاسمونا خبزنا وأموالنا»، وما إلى آخره من هذا الكلام، لافتا إلى أن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: «لماذا هذا التوقيت تحديدا؟».