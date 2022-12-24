إصابة مراسل قناة القاهرة الإخبارية في باريس خلال تغطية الاحتجاجات

تعرض خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في العاصمة الفرنسية باريس، إلى إصابة خلال تغطية الاحتجاجات في فرنسا.

الحالة الصحية لمراسل القاهرة الإخبارية

وجرى نقل «شقير» إلى المستشفى على الفور إثر تلك الإصابة ليتلقى العلاج، وتشير الأنباء الواردة حتى الآن إلى أن حالته الصحية مستقرة.

احتجاجات باريس

وتشهد شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات واسعة اليوم السبت، اعتراضًا على حادث إطلاق النيران يوم أمس، الذي أسفر عن مصرع 3 أكراد وإصابة 3 آخرين؛ لتشتعل إثر ذلك احتجاجات واشتباكات واسعة بين الشرطة الفرنسية من ناحية، والمتظاهرين من ناحية أخرى، وألقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين.