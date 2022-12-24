رئيس مركز الحوار الأوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: 45 مليار دولار قيمة الدعم الأمريكي لكييف

45 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية التي أقرّها مشروع الإنفاق الحكومي الأمريكي عام 2023، التي حظيت بموافقة من مجلس النواب الأمريكي، ما عدّه البعض سخاءً أمريكيًا غير محدود لكييف.

وفي هذا السياق، قال عماد أبو الرب، رئيس مركز الحوار الأوكراني، إنه في ظل الهجمات العنيفة على البنية التحتية في الأراضي الأوكرانية، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام خيار يُعين الشعب الأوكراني، ويدفع عنه شبح كارثة إنسانية.

واشنطن تراهن على أمور عدة

أضاف «أبو الرب»، في مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة كييف، أن واشنطن تراهن على أمور عدة، منها أنها عدّت أوكرانيا حليفًا لها يتوجب دعمها، لإجهاض توجهات روسيا نحو مزيد من النفوذ الدولي.

وأكّد رئيس مركز الحوار الأوكراني، أن بعض الأصوات في أوكرانيا تطالب بتسوية سلمية بين جميع الأطراف، غير أنه لن يكون موضوعيًا دون توقف موسكو عن اقتحام الأراضي الأوكرانية، واحتلالها وضمها والاعتراف بها.

الخارجية الروسية

وأشار إلى وجود حالة من التشاؤم الأوكراني، بعد إعلان الخارجية الروسية، أن أي تفاوض قادم لا بد من أن تعتمد على ما يجري على الأرض، ما يعني أن مناطق شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس والمناطق الأربع التي ضمّتها خلال العمليات العسكرية ستكون خارج التفاوض، ما يعني عدم جدية روسيا في التفاوض، لأن إعلان عدم فتح حوار في النقاط الخلافية، يعني إغلاق باب المفاوضات.

حول التخوف من تقطير المساعدات الأمريكية، اعترف «أبو الرب»، بوجود تخوف أوكراني من شُح الدعم المقدم لها، بعد أن خاضت غمار الحرب وتوسعت فيها، إلا أن الداخل الأمريكي هو الذي سيضغط على الكونجرس فيما يتعلق بحجم المساعدات في ظل حالة التضخم التي تشهدها الولايات المتحدة.