فرحة من أطفال البرنامج التثقيفي بورشة الحكي في مسجد عباد الرحمن بالمعصرة

عقدت ‏وزارة الأوقاف، ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن «البرنامج التثقيفي للأطفال»، اليوم، بمسجد «عباد الرحمن» بإدارة أوقاف المعصرة، بمديرية أوقاف القاهرة، في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

شارك في الندوة، الكاتب الدكتور طارق كامل فرج الأستاذ بكلية الآداب بجامعة حلوان بـ ورشة حكي للأطفال ‏بعنوان: «حب الوطن»، كما شاركت رحمة محجوب فنانة العرائس بعرض للأطفال، ‏بعنوان: «هادي يحب وطنه»، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والدكتور محمد السيد مسلمي مدير إدارة المعصرة، وجمع غفير من الأئمة بالإدارة، والواعظة سحر شعبان سنوسي من واعظات مديرية أوقاف القاهرة.

وفي بداية الفعالية، قام الطفل عبد الله محمدين بقراءة القرآن الكريم، كما قام مجموعة من أطفال البرنامج التثقيفي للطفل بإنشاد «اسلمي يا مصر»، وفي كلمته أشاد الأستاذ الدكتور طارق كامل فرج بجهود وزير الأوقاف في العناية بالأطفال، مقدمًا خالص الشكر لوزارة الأوقاف المصرية على هذه المبادرة التي تدل على محبة الوطن.

كما أشاد بالبرنامج التثقيفي للطفل، الذي تقيمه وزارة الأوقاف في بيوت الله (عز وجل) حيث يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه.

وأكد أن الإسلام حثَّ على حب الوطن وحمايته والدفاع عنه، وعدم تركه في أيدي المغتصبين، والعمل على نصرته وبنائه، فالوطن يستحق منا الكثير من الحب والتضحية، كما قام بعرض قصة «أمير والكنز المفقود»، وتمت مناقشتها مع الأطفال، وظهر واضحًا وجليًا، تفاعل الأطفال مع القصة التي تعبر عن حب الوطن وحمايته والدفاع عنه.

وخلال كلمتها، نقلت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، تحيات وزارة الأوقاف إلى أولياء الأمور، الذين حرصوا كل الحرص على حضور واستمرار أطفالهم في البرنامج التثقيفي للطفل، ما أعطى الدافع الكبير في نجاح الأنشطة الثقافية للنشء، التي تقيمها وزارة الأوقاف.

وأكدت أن ‏وزارة الأوقاف، تهتم اهتمامًا بالغًا بهذه الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء وعي الأطفال وتنمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته، مضيفة أن وزارة الأوقاف ضاعفت جهودها وأنشطتها الدعوية في الفترة الأخيرة، نظرًا للنجاح المبهر والطلب المتزايد من أولياء الأمور، على برامجها الدعوية المتميزة، التي يأتي في مقدمتها البرنامج التثقيفي للأطفال، موجهة رسالة للأطفال بأهمية الاجتهاد في التحصيل والمذاكرة لأن ذلك دليل على حبهم لوطنهم. ‎

فيما أشاد عدد من أولياء الأمور بالبرنامج التثقيفي للأطفال، مؤكدين اطمئنانهم على أبنائهم وأطفالهم مع الأوقاف، وفي رحاب المساجد، فالسعادة تملأ قلوبهم برؤيتهم للأطفال يتفاعلون مع البرنامج التثقيفي، مقدمين الشكر لوزارة الأوقاف على هذه البرامج الهادفة، التي ترعى أبناءهم وتنمي فيهم الأخلاق الطيبة.

كما قدمت الفنانة رحمة محجوب فنانة العرائس، عرضًا مسرحيًّا بعنوان: «هادي يحب وطنه»، ‏وتم تكريم الأطفال المتميزين، وإهداء الأطفال نسخًا من مجلة «الفردوس».