«مسرح الطليعة» يختتم اختبارات ورشة «الحكي».. اعرف التفاصيل

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة اختتمت مساء أمس الإثنين اختبارات المتقدمين لورشة «الحكي»، من تدريب وإشراف الفنان الحكاء محمد عبد الفتاح «كالابالا»، التي تقيمها الفرقة ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة، ومن المقرر بدء فعاليات الورشة في الأول من أكتوبر المقبل، بالمجان، ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة بالفرقة.

وأضاف حسان، في تصريحات صحفية، أن اختبارات الورشة تقدم لها 173 متقدما، وقام بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة، وهم الفنان محمد عبد الفتاح، الفنان أحمد مجدي، الفنان رأفت البيومي، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي، والمخرج عادل حسان.

تفاصيل ورشة الحكي بمسرح الطليعة:

جدير بالذكر، أن الورشة يستمر التدريب بها لثلاثة أشهر، ويرصد خلالها المتدربين حكايات عن الأماكن والناس بمنطقة وسط البلد وبالأخص منطقة العتبة بالقاهرة، وما يحيط بها من عمارة وفنون وشخصيات، من خلال تدريبات على فنون الآداء بشكل عام وفن الحكي بشكل خاص، وتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة.

يذكر أن مشروع نادي مسرح الطليعة يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، واكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها، واستقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة أنشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه، وبرامج تدريبية ينفذها «ستوديو الطليعة».

افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري

وفي سياق متصل، افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء أمس الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة الكاتب المصري، وتتواصل حتى 9 أكتوبر المقبل، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

وتشهد الدورة العديد من الأنشطة المتخصصة في مجالات المسرح، منها 4 ورش في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف والمكياج، يقدمها خبراء في كل مجال، حيث يقدم ورشة الإخراج المسرحي المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحي يقدمها الماكيير إسلام عباس، ورشة التأليف المسرحي يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فيقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار، وتعقد جميعها بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعات التدريب.