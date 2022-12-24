القصة الكاملة لمقتل شاب على يد والده.. «الأب مريض نفسي»

كشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن القليوبية تفاصيل مقتل شاب على يد والده بسبب الخلافات الأسرية، ومناصرة المجني عليه لوالدته وإقامته معها، وتبين أن المتهم وفق أقوال الأم في المحضر يعاني من مرض نفسي واضطرابات سلوكية.

تحريات مقتل شاب علي يد والده بقليوب

ودلت التحريات أنه تبلغ الي مركز شرطة قليوب من الأهالي باكتشاف وفاة شخص بمسكنه بناحية قرية ميت حلفا دائرة المركز.

وبالفحص تبين وجود جثة «عبد الله ع ع 17 سنة»، وتبين وجود إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة.

والدة المجني عليه تتهم والده بقتله

بسؤال والدة المجني عليه وشقيقته اتهمتا والد المجني عليه المدعو «ع ع ا»، سائق توك توك ومقيم بقرية كوم أشفين دائرة المركز بارتكاب الواقعة، حيث قررت والدة المجني عليه بوجود بعض الخلافات الأسرية بينهما، واليوم توجهت لتوقيع الكشف الطبي على ابنها الأصغر وعقب عودتها اكتشفت وفاة الأكبر.

وعلمها من بعض الأهالي بمشاهدة زوجها حال سيره بالشارع وملابسه ملطخة بآثار دماء

وأضافت ان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية ومعتاد التردد عليها لمحاولة عودتها لمنزله والتحصل على مبالغ ماليه ورجحت قيامه بالتعدي عليه واحداث اصابته التي أودت بحياته لحدوث شجار بينهما اثر ذلك فيما كلفت أجهزة الأمن بالقليوبية البحث الجنائي بضبط المتهم والتصريح بدفن جثة القتيل بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية

وباستكمال الفحص تبين وجود خلافات المتهم والد المتوفى ووالدته، ومناصرة المتوفى لوالدته، فقام على إثرها بالتعدي عليه بسكين أدى الى وفاته، وتم إخطار النيابة العامة ونقل الجثمان إلى مستشفى قليوب، وكلفت وحدة المباحث للتحري عن الواقعة وضبط المتهم والأداة المستخدمة وتحرر المحضر رقم 6071 إداري المركز 2022.

وقال أحمد عبد الستار المحامي لـ«الوطن» إن المتهم في حالة الواقعة وتكييفها القانوني يواجه عقوبة الإعدام شنقا في حالة إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وفي حالة اعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى الموت أو ثبوت إصابته بالمرض النفسي يتم خفض العقوبة إلى السجن وفق عرض المتهم علي الكب الشرعي ولجنة الأمراض النفسية والعقلية في حالة عرضه عليها وفق معطيات التحريات في الواقعة المشار إليها.