احتفاء إندونيسي بالدكتور أسامة الأزهري (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، فيديو خلال جولة له من جولاته في رحلة إندونيسيا الشهر الماضي.

وظهر خلال الفيديو، مئات الإندونيسيين يستقبلون الدكتور أسامة الأزهري استقبال خاص، في مشهد كبير، واصطفوا على جنبات الطريق، وزينوا الشوارع المرحبة به بالورود والهتافات، وجهزوا موكب، وحملوه على الأعناق.

وكان الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، شارك في المجلس العلمي الذي نظمه البيت المحمدي، احتفالًا بذكرى مولد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين رضي الله عنهما، بحضور الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، والشيخ المحدث محمد عبد الباعث الكتاني، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

وقال الأزهري خلال كلمته، إن هذا الجمع لإظهار التعظيم لساداتنا أئمة البيت النبوي، وللحفاوة بسيدة من سيدات بيت النبوة السيدة سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

وأوضح أن الله عز وجل، جعل من مكارم ومناقب سيدنا يوسف عليه السلام أنه نبي بن نبي بن نبي بن نبي وأنه الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم سيدنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، مشيرا إلى أن هذا الوصف المحمدي لسيدنا يوسف إشارة محمدية إلى أن من ملاحم عناصر المجد والفخر في سيدنا يوسف أنه تسلسلت فيه النبوة أبا عن جد عن أب عن جد، جيلا وراء جيل.

وأضاف: هذا الباب من أبواب الفضل والمجد والشرف لسيدنا يوسف عليه السلام، جعل الله منه حظوظا ومواريث لأئمة البيت النبوي المطهر، إذ تنشأ السيدة فاطمة الزهراء أم أبيها لتستقي من أنوار نبوته قبل أن يسبق اليها أي سابق، وصنع الله مثل ذلك خصوصية لزوجها سيدنا علي بن أبي طالب الذي وعى الدنيا أول ما وعى في حجر النبي صلّى الله عليه وسلم ثم يتسلسل الفضل من الزهراء ومن سيدنا علي بن أبي طالب إلى سيدنا الإمام عبد الله بن الحسين ثم تصب تلك المواريث جميعًا في بنته وكريمته وقرة عينه السيدة سكينة عليها رضوان الله التي شربت الولاية والمجد والأنوار على يد أبيها سيدنا الحسين رضي الله عنهما.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أننا نفرح ونحتفل بمولدها وندعو الله أن يجعل فرحنا بها وبآل بيته حصنا وبركة وسرا وعناية وتجليا.