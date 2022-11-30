أسامة الأزهري: الشيخ عبدالباسط عبدالصمد علامة مضيئة في تلاوة القرآن

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد علامة مضيئة وشمس ساطعة في سماء تلاوة القرآن العظيم، إذ كان موهبة فائقة وصاحب حنجرة ذهبية تألقت وصدحت بآيات الذكر الحكيم حتى أطربت وجدان العالم بأسره.

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن الشيخ عبدالباسط عبدالصمد كان أحد الكواكب البديعة التي أبدعت في تلك الحقبة من تاريخ مصر.

مدرسة مصرية أصيلة في التلاوة

واستطرد: «الشيخ محمد رفعت كان في زمن متقارب قبل الشيخ عبد الباسط عبدالصمد، وكان رأس مدرسة التلاوة في مصر، وتلك المدرسة هي مدرسة مصرية أصيلة تقرأ بإتقان، كما أنها كانت متقنة إتقانا عظيما في أحكام التجويد ومخارج وصفات الحروف، ونجحت في تقديم الحالة المصرية بكل أنحاء الأرض».