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الرئيس السيسي يوجّه بإنهاء إشغال الطرق من السيارات والمركبات المهملة

كتب:

محمد أبو عمرة
06:30 م | السبت 24 ديسمبر 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الجهات المعنية، بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، التي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع.

كما وجّه الرئيس بتصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه، أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضارى للمحافظات.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.