الرئيس السيسي يوجّه بإنهاء إشغال الطرق من السيارات والمركبات المهملة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الجهات المعنية، بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، التي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع.

كما وجّه الرئيس بتصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه، أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضارى للمحافظات.