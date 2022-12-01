الرئيس السيسي يتابع معدلات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بقرية الحصص في الدقهلية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرية الحصص التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، للوقوف على نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

شملت الجولة التفقدية زيارة مدرسة الحصص الابتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وجاء ذلك بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة وعددٍ من متطوعيها وأهالي القرية.

وخلال جولته استمع الرئيس إلى شرح عام عن أهم جهود مبادرة حياة كريمة في مركز شربين من شباب مؤسسة حياة كريمة، خلال مروره على فصول مدرسة الحصص الابتدائية، وكذلك تفقد المكتبة بالمدرسة.

وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الـ14 قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتبع مركز شربين وتبلغ مساحته 8500 فدان.

ويضم المجلس القروي للحصص عدد 35 تابعا، إذ وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية الحصص نحو 99%، وذلك في مشروعات المباني والإنشاءات والبنية التحتية والمرافق الأساسية لتخدم حوالي 23 ألف نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة في مركز شربين 4.5 مليارات جنيه.

وجرى الانتهاء بالكامل بنسبة 100% من تنفيذ مدرسة الحصص الابتدائية المشتركة، ومدرسة الحصص الإعدادية، وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي سينهي معاناة سكان القرى في الانتهاء من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بأقل وقت وجهد.

ويقدم مجمع الخدمات الحكومية 8 خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة في مبنى واحد، إذ يحتوي على (مركز تكنولوجي/ وحدة محلية/ مجلس محلي/ شهر عقاري/ السجل المدني/ مكتب بريد/ وحدة التضامن الاجتماعي/ مكتب التموين). بالإضافة إلي الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذي يقدم خدمات متعددة مثل ( الإرشاد الزراعي/ والجمعية الزراعية / والوحدة البيطرية).

واستمع الرئيس لجهود مؤسسة حياة كريمة في قري ومراكز المحافظة، وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالي القرية، إذ تواصل فرق الرصد الميداني متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ مبادرات وفعالياتا لمؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميداني والمتطوعين بشكل دائم في كافة المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، إذ بلغ إجمالي عدد المتطوعين في الدقهلية حوالي 1300 متطوع ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

وعلى صعيد الأمن الغذائي قامت مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المتعددة بتوزيع 62 ألف صندوق أمن غذائي على مستوى مراكز الدقهلية الـ18 وكانت حصة مركز شربين حوالي 9 آلاف صندوق أمن غذائي، بتكلفة حوالي 9 مليون جنيه.

أما محور تجهيز اليتيمات فقامت المؤسسة بتجهيز 100عروس بما في ذلك مركز شربين، وجرى تجهيزهم بجميع الأجهزة الكهربائية.

وعلى صعيد المحور الطبي قامت المؤسسة بتسيير أربع قوافل طبية في مركز شربين استفاد منها نحو 2000 مواطن في تخصصات متعددة، شملت: (باطنة- نساء وتوليد-سمعيات- رمد-قلب-كلى ومسالك بولية- مخ وأعصاب- أورام-جراحة - علاج طبيعي)، كما تم تحويل 38 حالة للعلاج في المستشفيات، علاوة على العمليات الجراحية المجانية.

أما على صعيد محور التدخلات الإنسانية العاجلة فقد قامت المؤسسة بالتكفل بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة في مراكز المحافظة ومركز شربين، وشملت تعويضات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادثة ترعة السلام والشراقوة، كما شملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادي ودفع مصروفات التعليم لعدد 2250 طالبا، ودفع مصروفات تعليم.