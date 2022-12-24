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عاجل.. الرئيس يتابع التطوير التقني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

كتب:

محمد أبو عمرة
06:36 م | السبت 24 ديسمبر 2022
الرئيس يتابع تطوير هيئة التأمينات الاجتماعية

الرئيس يتابع تطوير هيئة التأمينات الاجتماعية

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها، مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، خاصةً الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.