«كل ده كان ليه؟».. كتاب جديد عن الأغنية والصدارة لـ فيروز كراوية

صدر حديثا، كتاب «كل دا كان ليه؟ سردية نقدية عن الأغنية والصدارة»، للكاتبة والباحثة والمطربة فيروز كراوية، عن دار ديوان للنشر، وصمم الغلاف الفنان أحمد اللباد، قبل أيام من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

ينقسم الكتاب إلى جزئين، الجزء الأول ملاحقة تحورات الأغنية المتصدرة، على مدى قرنٍ وأكثر من الزمن من نهايات القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن الحادي والعشرين، من نهايات عصر العوالم إلى حقبة الراب والمهرجانات، مرورا بالانتصار الكاسح للطقطوقة، بعد ازدهار المسرح الغنائي، ثم ظهور أغنية وقوالب جديدة مع محمد عبد الوهاب ومحمد القصبجي وملحني الست أم كلثوم.

وينتقل إلى السينما والإذاعة، ثم فترة الغناء في ظل النظام الناصري، فصعود غناء قادم من الأطراف والهوامش والشعبي، في موازاة انحسار ما سمي بعصر الوسط أمام النجوم الشباب الذين صنعهم حميد الشاعري، أو صنعوا أنفسهم بأنفسهم كعمرو دياب، وأثر الشاشة والفيديو كليب على المغنيات وصورهن.

أما الجزء الثاني من الكتاب، فمتابعة الأسباب التي جعلت هذه التحورات للمتصدر ممكنة، بل شبه محتومة، لأن مضمون الكتاب يشدّد باستمرار على أن النتيجة النهائية، في سباق الصدارة كانت دائماً حصيلة مفاوضات وشدّ وجذب، وتعاونات ومواءمات بين عوامل كثيرة، وغير ثابتة، لخدمة أشخاص توفرت فيهم بعض المواصفات، أهمها ما رأوا فيه مصلحتهم ومساحة قدرتهم على الإنتاج الفني.

يذكر أن فيروز، كاتبة وفنانة مصرية، حاصلة على الماجستير في الأنثروبولوجيا الثقافية من الجامعة الأمريكية عام 2009، وأصدرت خمسة ألبومات غنائية، بالإضافة لـ40 أغنية سينجل، صدر أول كتبها عام 2020 بعنوان «مباني الفوضى.. سينما العشوائيات بين عقل طبقة وعقل نظام».