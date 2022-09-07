7 ملامح من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 «الثقافة وبناء الوعي»

كشفت وزارة الثقافة، ملامح الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر عقدها في يناير وفبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

اجتمعت اليوم، اللجنة العليا للمعرض، برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وناقشت الترتيبات والاستعدادات الخاصة بدورة المعرض المرتقبة، وانتهت إلى التالي:

محاور معرض الكتاب 2023

1- فتح باب اشتراك الناشرين بالمعرض عبر المنصة الإلكترونية، ابتداء من 15 سبتمبر الجاري حتى 15 أكتوبر 2022.

2- تقام الدورة في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير.

3- أقرت اللجنة اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيفَ شرف المعرض في دورته المنتظرة، هذا الاختيار الذي تم إعلانه في ختام فعاليات الدورة السابقة.

4- اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية الدورة المقبلة من المعرض.

5- كاتب الأطفال كامل كيلاني شخصيةً لمعرض الطفل، بوصفه رائدا من رواد أدب الأطفال,

6- المحور الرئيسي لفعاليات الدورة المقبلة هو «الثقافة وبناء الوعي»

7- تعقد فعاليات الدورة الـ54 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

عمق العلاقات المصرية الأردنية

وأوضح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن اختيار الأردن ضيف شرف المعرض، يأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الأردنية، والروابط المشتركة الثقافية والاجتماعية والفنية والاقتصادية بين الشعبين، وكذا الدور المحوري للمشهد الثقافي الأردني في الثقافة العربية المعاصرة.

واستعرض في هذا الصدد، ما انتهت إليه التنسيقات مع دولة ضيف الشرف بشأن هذه المشاركة، ومحاورها المختلفة، مؤكدًا حرص إدارة المعرض، على ظهور مشاركة ضيف الشرف بأفضل صورة.

وفيما يخص اختيار صلاح جاهين شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، قال جرى طرح عدد من الأسماء، انتهت اللجنة إلى اختيار «جاهين» شخصيةً للمعرض، نظرًا لكونه وجهًا ثقافيًا معبّرًا عن الهوية المصرية، وتنوعها وشمولها، ولما قدمه من منجز إبداعي فريد أدبيّا وفنيّا وإعلاميًّا.

فيما يأتي اختيار كاتب الأطفال كامل كيلاني، شخصيةً لمعرض الطفل، بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل، ليس في مصر فقط، وإنما في العالم العربي كله.

وأشار إلى أن لجان المعرض في انعقاد مستمر، لمناقشة ووضع الخطة الكاملة لفعاليات وأنشطة المعرض المختلفة.