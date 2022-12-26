5 نصائح للتغلب على قشرة الشعر في الشتاء.. إهمالها يسبب «الصدفية»

تنشط قشرة الرأس مع فصل الشتاء، فتزداد الشكوى منها، وتؤثر على الثقة بالنفس خاصة لدى الفتيات، وهي ظهور جلد ميت يغطي فروة الرأس وينتشر على خصلات الشعر وفقًا، لحديث الدكتورة علياء محمد، أخصائي الجلدية والتجميل لـ«الوطن»، موضحة أن قشرة الشعر تسبب الحكة بفروة الرأس وتزداد حدتها وفقًا لكثافة القشرة.

أسباب قشرة الشعر

شرحت «علياء» أن قشرة الرأس تصيب الفتيات والذكور على حد سواء بمختلف الأعمار، وزيادتها ترتبط باختلاف الطقس فقط، ويحدد شدتها الطبيب المعالج عقب الفحص الطبي، لكن يمكن للمريض اكتشافها بكثافة سقوطها على الكتفين ومن خصلات الشعر وشدة الحكة واللون، فعند تغير لونها من الأبيض للأحمر يعني ذلك تفاقم الوضع، وربما تحول القشرة إلى أمراض عدة منها، الإكزيما أو الصدفية.

نصائح للوقاية من قشرة الشعر

حددت أخصائي الجلدية، 5 نصائح يجب اتباعها للتخلص من القشرة للمصابين، حتى لا تتحول إلى أمراض جلدية او مناعية، كما يلي:

النظافة المستمرة لفروة الرأس

من أهم طرق علاج قشرة، تنظيف الشعر بشامبو مناسب يوميًا، واستخدام شامبو طبي مرة واحدة أسبوعيًا، وتنظيف فروة الرأس وتمشيطها.

زيت جوز الهند

يستخدم لتدليك فروة الرأس فهو يرطبها ويساعد التئام الجروح موضع القشرة والحكمة.

الليمون

يساعد استخدام عصير الليمون بمياه غسير الشعر على التنظيف من القشرة ويفضل ذلك من مرة إلى مرتين شهريًا.

الغذاء الصحي

يساعد الغذاء الصحي على الشفاء من قشرة الرأس وتحسين الحالة الصحية والمزاجية التي تعد من أهم أسباب القشرة.

مصففات الشعر

للعلاج من قشرة الرأس يجب ألا يتم الإكثار باستخدام مصففات الشعر، ومنتجات العناية بالشعر حتى لا تتراكم على فروة الرأس، وتجعدها.