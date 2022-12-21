استشاري جلدية توضح أسباب انتشار قشرة الشعر في فصل الشتاء وطرق العلاج

يتعرض الشعر خلال فصل الشتاء، إلى مشاكل عديدة ولعل أكثرها ضررا، جفاف فروة الرأس، والتي يمكن أن تسبب حكة مفرطة والتهابات، فضلا عن التقصف، الجفاف، والقشرة، ولذا فإنه يحتاج إلى عناية كبيرة تختلف تماما عن فصل الصيف، لتجنب الأسباب التي تفقده لمعانه، بسبب رياح الشتوية، وانخفاض درجات الحرارة، فضلا عن انخفاض الرطوبة في الهواء مما يؤدي إلى تكسره.

وتستعرض «الوطن»، أسباب وجود القشرة بفروة الرأس خلال فصل الشتاء، كيفية حماية الشعر من الجفاف خلال فصل الشتاء، وفق الدكتور إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بكلية طب بنها، حيث قالت إن القشرة بالدرجة الأولى ترتبط بالإفرازات الدهنية بفروة الرأس.

وأوضحت «إيمان» لـ«الوطن»، أن أهم أسباب انتشار القشرة في الشعر هو «الإنزيما الدهنية»، بدرجاتها المختلفة، التي تبدأ من وجود قشرة خفيفة إلى قشرة في صورة طبقات، والتهابات شديدة مصاحبة لها، وعادة تفرز مادة لزجة أو صمغية تميل إلى الاصفرار.

وأضافت أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بكلية طب بنها، أن الأغلبية العظمى من الحالات التي تعاني من «الإنزيما الدهنية»، يكون الشعر لديه بقع دهنية، والتي تظهر بشكل واضح على خصل الشعر أو الوسادة التي يستخدمها الشخص للنوم، مؤكدة على ضرورة غسل الشعر في هذه الحالة بشامبو مضاد القشرة فيما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع.

أشارت «سند»، إلى أن فروة الرأس التي تكون القشرة فيها تميل إلى اللون الأبيض، فإنها مصابة بـ«الصدفية»، وهو مرض جلدي وراثي بسبب خلل مناعي يصيب الفروة، ويتناثر بشكل كبير على ملابس الشخص، كما أنها أحيانا توجد خارج حواف الشعر مثل: «الجبهة، وخلف الرقبة»، وهي غير معدية، موضحة أن الشعر في هذه الحالة يتميز بالجفاف.

الإصابات الفطرية بالشعر

ذكرت أستاذ الأمراض الجلدية، أن الإصابات الفطرية لها دورا كبيرا في زيادة فرص وجود القشرة بالرأس، وهي ما يطلق عليها «القراع»، حيث يصيب الأطفال بشكل اكبر من الراشدين، مضيفة أن حالاته معدية، وعادة تسبب تساقط الشعر في الأماكن المصابة.

طرق الوقاية من قشرة الشعر

وأكدت «إيمان»، على أهمية غسل الشعر مرتين في الأسبوع، واستخدام ماسك بعد غسله، أو زيت خفيف خاص بالعناية بالشعر في حالة جفافه مع عدم وجود قشرة، وأنه يجب غسله بطريقة لطيفة حتى لا يتساقط، بالإضافة إلى الابتعاد عن أدوات الحرارة مثل، مكواه الشعر، أو التعرض للشمس بشكل مستمر.