طفل يقتل عاملا في القليوبية.. طعنه بـ«مطواة» أثناء حفل خطوبة

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض واقعة مقتل عامل في مشاجرة خلال حفل خطوبة صديقه بقليوب وجارِ ملاحقة المتهم لضبطه، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بمقتل عامل بقليوب

تلقى اللواء أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب إخطارا من مستشفى قليوب التخصصي بوصول المدعو «أسعد ع 19 سنة»، عامل ومقيم بمركز رمادة مركز قليوب متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

تحريات مقتل عامل بقليوب

بالانتقال والفحص تبين أنه خلال وجود المتوفى بحفل خطوبة صديقه بالشارع بناحية حدثت مشادة كلامية بينه وبين المدعو حسين م 14 سنه عامل، والمقيم بكفر رمادة مرکز قليوب، هارب، إلى الي مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بمطواة مما أدى إلى وفاته.

کلفت وحدة البحث الجنائي للتحري عن الواقعة وكشف ملابستها وضبط المتهم والأداة المستخدمة وتم تعيين خدمات ملاحظة الحالة الأمنية

وأوضح أحمد داوود المحامي لـ«الوط» أن المتهم يواجه عقوبة القتل والضرب الذي أفضى إلى موت وعقوبتها السجن وتصل للإعدام ولكن في هذه الحالة وفق سن المتهم في التحريات والمحاضر فسيتم محاكمته كحدث وستصل العقوبة عليه إلى 15 عاما سجنا لأنه لم يلغ السن القانونية 18 عاما وفق المحاضر في الواقعة.