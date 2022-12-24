أستاذ أمراض صدرية لـ إيمان الحصري: فكرة أول عملية زراعة رئة بدأت قبل 4 سنوات

قال الدكتور هيثم سامي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، عضو فريق أول حالة زراعة رئة، إن سحر التي خضعت لأول عملية زراعة رئة من أحياء بعد تبرع أخويها لها الأربعاء قبل الماضي، وحاليا موجودة في العناية المركزة، لا تزال موجودة على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف «سامي»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن وجود المريضة حاليا على أحد أجهزة التنفس كان متوقعا من قبل زراعة الرئة لها.

فريق مكون من 100 طبيب

واستطرد: «فكرة زراعة الرئة بدأت في جامعة عين شمس من 4 سنوات وجرى تكوين فريق مكون من 13 فريقا يضم أكثر من 100 طبيب وفني وإداري وتمريض، وجرى توقف العمل خلال فترة جائحة كورونا، إلا أن العمل جرى استئنافه قبل عام ونصف من الآن».

تفاصيل مرض سحر

وأوضح أن سحر كانت تعاني من ظروف طبية خاصة وتليف بالرئتين وفشل تنفسي مزمن وتضخم بالجانب الأيمن من القلب، وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي ما مثل خطورة خلال إجراء العملية لها.