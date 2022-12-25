رئيس شعبة الدواجن: إقبال على الديوك الرومي والبط في الكريسماس

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة على وجود إقبال على شراء الديوك الرومي والبط بالسوق المحلي لاقتراب احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد أو «الكريسماس»، كاشفاً أنَّ سعر كيلو «الرومي» الكامل يُباع بـ 75 جنيها ودجاج المزرعة بـ 42 جنيها فقط للكيلو.

«السيد»: إقبال على شراء الديوك الرومي والبط للاحتفال برأس السنة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، إنَّ الإقبال على شراء الديوك الرومي والبط للاحتفال برأس السنة أو أعياد الميلاد كبداية مبشرة للمبيعات وهناك نسبة استهلاك معقولة.

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ كيلو الرومي الصندوق الكامل، أي المذبوح بدون تعبئة وتغليف، يُباع بـ 75 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر الكيلو الفيلية من المجزر إلى 130 جنيها للكيلو و160 جنيها المُعبأ والمغلف المُباع بالسوبر ماركت.

أسعار الدواجن بالسوق المحلي

وتابع في كشفه عن أسعار الدواجن بالسوق المحلي: «حالياً موسم البط والذي يلجأ أغلبية المصريين إلى استهلاكه مفضلين شراءه وتسمينه، والذي يعد أقل سعراً من الديوك الرومي ولحومه شهية، فيما يُباع سعر كيلو الدجاج من المزرعة بـ 42 جنيهاً و47 جنيهاً بمنافذ البيع ومحال الدواجن، وسجل سعر الكيلو المعبأ 65 جنيهاً، وبشكل عام يفضل المستهلك اللحوم البيضاء كمصدر للبروتين الحيواني صحي».

أهمية صناعة الدواجن

كما أكد الدكتور عبد العزيز السيد، على أنَّ الشعبة تسعى جاهدة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية من وزارت «التموين» و«الزراعة» و«حماية المستهلك» وغيرها إلى تحقيق وفرة بمستلزمات الإنتاج خاصةً الأعلاف وضبط الأسواق، نظراً لأهمية صناعة الدواجن في مصر والتي حققنا فيها اكتفاء ذاتي وهي صناعة قوية لابد من الحفاظ عليها ودعم العاملين بها.