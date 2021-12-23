وجبة رئيسية على مائدة المصريين.. أسعار الديك الرومي قبل الكريسماس

يومان فقط وتنطلق الاحتفالات بعيد الكريسماس وتحديدًا يوم السبت المقبل، الموافق 25 ديسمبر، وسط إنشغال الأسر المصرية بتحضير الديك الرومي باعتباره واحد من الأطباق الرئيسية الهامة التي لا غنى عنها على مائدة العشاء، ويرمز للتعبير عن الشكر لله على النعم.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الديك الرومي بكافة أنواعه قبل بدء الاحتفال بـ عيد الكريسماس.

أسعار الديك الرومي

ووفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن أسعار الديك الرومي تتراوح بين 600 و700جنيه، لافتا إلى أن سعر بيعه اليوم في المزرعة تراوح بين 38 و40 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا للكيلو.

وفي الأسواق المحلية ووفقا للمربين، فإن الديك الرومي يختلف سعره حسب النوع المطلوب، إذ أن سعر الرومي الكبير وهو الديك المناسب للتناول ووزنه يتراوح بين 7 و 12 كيلو جراما بسعر 400 و600 جنيه، أما النوع الذي يليه فهو الرومي المعروف بـ «النص تربية» كونه متوسط العمر ويتراوح وزنه بين 3 و4 كيلو جرامات، وغالبًا يكون مناسب للتربية لعدة أسابيع، ويتراوح سعره ما بين 200 و350 جنيها.

وأخيرا يوجد «جوز» الرومي الصغير الذي لا يصلح للتناول كوجبة، ويتراوح سعره بين 50 و60 جنيها، ويحتاج ما بين 5 إلى 8 أشهر ليصبح مناسبا للأكل.

الرومي الفلاحي هو الأغلى

ويعد النوع الفلاحي، هو الأعلى سعرًا لأنه يحتاج إلى تربية طويلة، ويتراوح سعره بين 450 و600 جنيه، إضافة إلى النوع الأبيض وهو من الأنواع المنتشرة في الأسواق ويتراوح وزنه بين 4 و7 كيلو جرامات، ويتراوح سعره بين 300 و350 جنيها، والنوع الأخير وهو رومي المزارع ويكون سعره منخفضا نسبيًا ويتراوح بين 250 و400 جنيها حسب الوزن.