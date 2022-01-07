«مستقبل وطن» يوزع هدايا الرئيس السيسي للمواطنين ضمن احتفالات عيد الميلاد

قدّم حزب «مستقبل وطن» باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، هدايا لعدد من المواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وسط ترحيب من الأطفال وذويهم.

وتفاعل المواطنون والأطفال مع الهدايا التي قدمها الحزب نيابة عن الرئيس السيسي، معربين عن أملهم بمواصلة النجاحات التي تحققت في البلاد خلال السنوات الماضية.

وقالت مواطنة: «كل سنة وحضرتك طيب، ربنا يخليك لينا حامي البلد، ومن تطور لتطور»، وقال أحد الأطفل: «كل سنة وحضرتك طيب، شكرا على الهدية الجميلة دي، ونشكرك على كل حاجة عملتها في البلد».

ووجه طفل آخر رسالة لرئيس الجمهورية، قائلا: «بنحبك أوي يا ريس»، وقالت طفلة أخرى: «أنا بحبك أوي يا ريس، وشكرا أوي على الهدية الجميلة دي».