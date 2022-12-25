مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في مطروح

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس في إحدى العمارات السكنية الكائنة بمنطقة الليدو غرب مدينة مرسى مطروح وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقله إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مستشفى مطروح العام

واستقبلت مستشفى مطروح العام «ع. أ. ح 19 سنة» مصاب بكسور في العظام، وارتجاج ونزيف في المخ والحالة العامة سيئة وبعض توقيع الكشف الطبي عليه لفظ أنفاسه الأخيرة.

التحفظ على الجثة

وعقب وفاة الشاب جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى داخل مستشفى مطروح العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطار جهات التحقيق.

المباحث تفحص الحادث

انتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث منطقه الليدو وجار فحص المكان الذي شهد وقوع الحادث وسقوط الشاب من أعلى وسؤال شهود العيان والجيران للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته وعن وجود شبه جنائية من عدمه.