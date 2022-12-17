في أول تمرين بعد وفاة لاعب مطروح.. لاعبو الفريق يرفعون لافتات الحداد

عاد نادي مطروح، اليوم السبت، لأول تمرين عقب وفاة كابتن الفريق سامي سعيد في الملعب الأسبوع الماضي، أثناء مباراة مطروح والسلوم في دوري القسم الثالث، وشاركه التمرين نادي الزهور التي يعد من أقوى المنافسين له، لمؤازرة الفريق في العودة إلى الملاعب مرة أخرى عقب صدمة رحيل كابتن الفريق.

لافتات حداد على رحيل لاعب مطروح

وشهد ملعب نادي مطروح حضورا كبيرا من مختلف اللاعبين والرياضيين والمهتمين بكرة القدم على مستوى محافظة مطروح من العديد من الأندية وذلك لأداء واجب العزاء للفريق ومجلس إدارة نادي مطروح في وفاة كابتن فريق مطروح سامي سعيد ورفع جميع الحضور لافتات عزاء وحداد على رحيل اللاعب.

نادي الزهور يتدرب مع مطروح

وقال شريف شندي رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، في تصريح خاص لـ«الوطن» إننا جئنا، اليوم، ملعب نادي مطروح لتقديم واجب العزاء في وفاة لاعب مطروح الراحل سامي سعيد القطعاني بحضور جميع لاعبي فريق الزهور والتمرين معهم للوقوف بجوارهم فهم أشقاء ولابد من مؤازرتهم في هذا الموقف الصعب.

مدرب مطروح: هدفنا الدوري

وأضاف الكابتن محمد محجوب مدرب نادي مطروح الرياضي، أن الموقف صعب جداً ونحاول إخراج اللاعبين من الحالة النفسية التي كانوا عليها منذ وفاة كابتن الفريق سامي سعيد، وكانت له وصية قبل وفاته وهي الفوز بالدورة هذا العام بالقسم الثالث مجموعة 12، وإن شاء الله نحاول تحقيق حلمه خلال المباريات المقبلة خاصة وأن ترتيبنا السابع.