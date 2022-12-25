أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات.. تمتد إلى القاهرة

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات وتوقعات سقوط أمطار متوسطة الشدة نهارا قد تكون غزيرة مساء على مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى، وسط طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع انخفاض في درجات الحرارة

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات أشار البيان إلي تعرض محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، المنوفية، الشرقية إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40%

فيما تشهد محافظات البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة نهارا غزيرة ليلا وذلك بنسبة 70% .

فرص سقوط الأمطار اليوم

فيما تشهد اليوم الأحد محافظات مطروح، السلوم، العملين، الحمام سقوط أمطار متوسطة بنسبة 60% مع نشاط لحركة الرياح على مدار اليوم.

وتسقط أمطار اليوم الأحد بنسبة 70% على محافظات بورسعيد، رفح، شمال سيناء وتكون غزيرة إلى متوسطة.

فيما تتعرض محافظات شمال الصعيد سوهاج، بني سويف، المنيا، الفيوم إلى سقوط أمطار تصل إلى 40% وتكون متوسطة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد في محافظات البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة ويصل ارتفاعها 2.5 على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.