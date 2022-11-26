الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها أن طقس اليوم، السبت، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد أن اليوم يشهد استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، لتختفي الأمطار على كافة الأنحاء غدًا الأحد، وتعود مرة أخرى على مناطق متفرقة يومي الإثنين والثلاثاء.

حالة الطقس في مصر اليوم

وأشارت الهيئة إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ومناطق من غرب الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تفاصيل درجات الحرارة

وفي بيان الأرصاد جاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26 نوفمبر، العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ستصل إلى 22، والصغرى 15، والسواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 16، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 19.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى اليوم السبت على شمال الصعيد تصل إلى 23 والصغرى 13، وجنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

أمطار حتى الثلاثاء المقبل

وذكر خبراء الأرصاد استمرار هطول الأمطار حتى الثلاثاء المقبل، باستثناء غدا الأحد، إذ تتفاوت شدتها من منطقة لأخرى، إذ تتساقط الأمطار الاثنين المقبل، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون شدتها من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، فيما تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء المقبل.